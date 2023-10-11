Путин рассказал об экологической составляющей российской энергетики
Путин: В России самая "зелёная" в мире структура энергетики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России самая "зелёная" структура энергетики в мире. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".
"У нас, кстати говоря, в России самая "зелёная" структура: почти 20% — атомная энергетика, примерно столько же, чуть поменьше, — гидроэнергетика, небольшой объём, но всё же, 2% — это возобновляемые источники. Ну а 43% — это газ, это самый высокоэкологичный вид топлива среди углеводородов", — подчеркнул Путин.
Также лидер страны отметил, что Россия будет продолжать двигаться по пути экологии, по пути к переходу на энергетику с нулевыми выбросами.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при отказе от энергоресурсов из России страны Евросоюза нанесли вред самим себе. По словам главы государства, нужно быть "абсолютно тупым", чтобы этого не понимать.