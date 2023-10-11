Путин рассказал об экологической составляющей российской энергетики

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России самая "зелёная" структура энергетики в мире. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".

"У нас, кстати говоря, в России самая "зелёная" структура: почти 20% — атомная энергетика, примерно столько же, чуть поменьше, — гидроэнергетика, небольшой объём, но всё же, 2% — это возобновляемые источники. Ну а 43% — это газ, это самый высокоэкологичный вид топлива среди углеводородов", — подчеркнул Путин.

Также лидер страны отметил, что Россия будет продолжать двигаться по пути экологии, по пути к переходу на энергетику с нулевыми выбросами.