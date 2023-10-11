Жена Джигана "высохла" до 55 кг и пугает поклонников нездоровой худобой

Бизнес-леди и блогер Оксана Самойлова встревожила поклонников, появившись в сторис в откровенном купальнике. Всё дело в том, что мать четверых детей очень сильно похудела. Оксана и сама призналась, что сейчас находится в своем минимальном весе — 55 килограммов. При росте 1,78 метра цифра на весах уже угрожает здоровью супруги рэпера Джигана.

К слову, сама Самойлова своим внешним видом вполне довольна и говорит, что сторонится экстремальных диет или опасных медикаментов, приводящих к снижению веса. Превратиться в пушинку ей помогли хороший метаболизм, генетика и занятия спортом.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /samoylovaoxana

"Мне реально достаточно потренироваться неделю, даже если пропустила три месяца, и я сразу выгляжу так, как будто не выхожу из спортзала. Это благодаря тому, что тренируюсь всю жизнь. Сейчас я нахожусь в своём минимальном весе — 55 килограммов, хотя обычно вешу 59–60", — рассказала она подписчикам.