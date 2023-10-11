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11 октября, 16:02

Анита Цой призналась, что копирует императорскую семью и не живёт с мужем

Анита Цой призналась, что не живёт с мужем под одной крышей

<p>Анита Цой. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Анита Цой. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Певица Анита Цой, которая замужем уже 33 года, призналась, что не живёт с супругом Сергеем под одной крышей. Артистка заявила, что разъехаться по разным домам было её решением.

"Мы копируем императорскую семью. Её члены никогда не жили вместе. У нас тоже была возможность построить несколько домов, и я не живу постоянно с мужем. Он, по примеру императора, обитает по соседству, в доме рядом", рассказала народная артистка России изданию "Утро.ру".

52-летняя Анита объяснила, что у такого решения есть плюсы: во-первых, супруги не устают друг от друга, во-вторых, не ссорятся из-за разных графиков (певица часто работает по ночам). При этом с мужем артистка встречается каждый вечер на семейном ужине.

"Он у меня в гостиной проводит всё свободное время вечером", — пояснила Анита.

Цой также раскрыла и секрет крепкого и долгого брака: по её мнению, "важно не давать мужу покоя" и вызывать у супруга немного ревности. Хотя, как призналась певица, и она сама несколько раз оказывалась на грани развода.

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А ранее Анита Цой признавалась, что в 45 лет изменила имя. Ведь до этого по паспорту она была Анной Ким, а официально стать Анитой Цой её заставил "душевный дисбаланс".

Александра Вишнякова
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