Россиянкам назвали опасное лакомство, которое грозит выкидышем и бородой

Употребление варенья может привести к выкидышу, а также к проблемам с сердцем, с гормонами и зачатием. Об этом заявила гастроэнтеролог Ольга Евдокимова.

"[Это] стоит учитывать женщинам, регулярно употребляющим варенье. Плодное яйцо с меньшей вероятностью прикрепляется к эндометрию. Отсюда высокий риск выкидыша", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Говоря о половых гормонах, эксперт добавила, что на них сильно влияет высокий уровень сахара. При частом употреблении этого лакомства их секреция снижается и нарушается овуляция. Кроме того, из-за плохого гормонального фона появляются прыщи, а у женщин может возникнуть растительность на лице.