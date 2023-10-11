Регион

Уведомления отключены

11 октября, 18:27

Россиянкам назвали опасное лакомство, которое грозит выкидышем и бородой

Гастроэнтеролог Евдокимова: Употребление варенья может привести к выкидышу

Употребление варенья может привести к выкидышу, а также к проблемам с сердцем, с гормонами и зачатием. Об этом заявила гастроэнтеролог Ольга Евдокимова.

"[Это] стоит учитывать женщинам, регулярно употребляющим варенье. Плодное яйцо с меньшей вероятностью прикрепляется к эндометрию. Отсюда высокий риск выкидыша", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Говоря о половых гормонах, эксперт добавила, что на них сильно влияет высокий уровень сахара. При частом употреблении этого лакомства их секреция снижается и нарушается овуляция. Кроме того, из-за плохого гормонального фона появляются прыщи, а у женщин может возникнуть растительность на лице.

Нутрициолог поделилась лайфхаком, как сделать варенье полезным

Нутрициолог поделилась лайфхаком, как сделать варенье полезным

Ранее не налегать на малиновое варенье, особенно беременным, призвала диетолог Людмила Микитюк. Эксперт напомнила, что лакомство лучше использовать в борьбе с гриппом и простудой.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров