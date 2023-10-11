Россиянкам назвали опасное лакомство, которое грозит выкидышем и бородой
Гастроэнтеролог Евдокимова: Употребление варенья может привести к выкидышу
Употребление варенья может привести к выкидышу, а также к проблемам с сердцем, с гормонами и зачатием. Об этом заявила гастроэнтеролог Ольга Евдокимова.
"[Это] стоит учитывать женщинам, регулярно употребляющим варенье. Плодное яйцо с меньшей вероятностью прикрепляется к эндометрию. Отсюда высокий риск выкидыша", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Говоря о половых гормонах, эксперт добавила, что на них сильно влияет высокий уровень сахара. При частом употреблении этого лакомства их секреция снижается и нарушается овуляция. Кроме того, из-за плохого гормонального фона появляются прыщи, а у женщин может возникнуть растительность на лице.
Ранее не налегать на малиновое варенье, особенно беременным, призвала диетолог Людмила Микитюк. Эксперт напомнила, что лакомство лучше использовать в борьбе с гриппом и простудой.
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