Губернатор Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе вечером 11 октября была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev

"Внимание всем! Воздушная тревога", — написал Развожаев в телеграм-канале в 19:25 (мск).

В телеграм-канале транспорта города уточняется, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение. В 19:41 Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.