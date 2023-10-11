Губернатор Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе вечером 11 октября была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev
"Внимание всем! Воздушная тревога", — написал Развожаев в телеграм-канале в 19:25 (мск).
В телеграм-канале транспорта города уточняется, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение. В 19:41 Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.
Ранее 6 октября в Севастополе была отражена атака со стороны моря. Средства противовоздушной обороны сбили несколько целей.
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ТАСС / Сергей Мальгавко