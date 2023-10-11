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11 октября, 16:40

Губернатор Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе вечером 11 октября была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev

"Внимание всем! Воздушная тревога", — написал Развожаев в телеграм-канале в 19:25 (мск).

В телеграм-канале транспорта города уточняется, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение. В 19:41 Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.

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Ранее 6 октября в Севастополе была отражена атака со стороны моря. Средства противовоздушной обороны сбили несколько целей.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Никонов
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