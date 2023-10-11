Найдено точное место утечки на модуле "Наука" на МКС

Специалисты "Роскосмоса" по камерам установили точное место утечки на многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" Международной космической станции (МКС). Об сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

Исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв рассказал о последствиях утечки на модуле "Наука" на МКС. Видео © YouTube / "Роскосмос"

"Есть видеозапись и с внешних камер, и с камер, которые снимали через иллюминатор. Видно, что утечка произошла с трубопровода, через который идёт стыковка гибких магистралей", — сказал Крикалёв в беседе с журналистами.

Он добавил, что утечку практически одновременно зарегистрировали визуально и по телеметрии. Теперь предстоит установить причину разгерметизации. По словам исполнительного директора "Роскосмоса", повреждённую часть модуля можно восстановить при необходимости. Во время выхода в открытый космос космонавты сделают дополнительные фотографии места повреждения. Вероятно, будет дана рекомендация отсечь негерметичную часть дополнительного радиатора от общей системы, чтобы иметь возможность восстановить работоспособность сначала дублирующей системы штатного контура, а потом, возможно, и самой повреждённой половине радиатора.