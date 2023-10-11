Бастрыкин после публикации Лайфа заинтересовался инцидентом с переломом руки смоленской дошкольницы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Анатолию Уханову доложить о ходе проверки происшествия, в результате которого четырёхлетняя девочка сломала руку в одном из детских садов в Смоленске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Смоленске девочка сломала руку в детсаду, упав с горки. Видео © Telegram / SHOT

"Председатель СК России поручил руководителю СУ по Смоленской области Анатолию Уханову доложить о ходе доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По какой статье УК РФ проводится проверка, не уточняется.