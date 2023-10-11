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11 октября, 17:24

Бастрыкин после публикации Лайфа заинтересовался инцидентом с переломом руки смоленской дошкольницы

Бастрыкин поручил доложить об инциденте с переломом руки девочки в Смоленске

<p>Упавшая с горки девочка больше месяца ходит в гипсе. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/58039" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Упавшая с горки девочка больше месяца ходит в гипсе. Фото © Telegram / SHOT

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Анатолию Уханову доложить о ходе проверки происшествия, в результате которого четырёхлетняя девочка сломала руку в одном из детских садов в Смоленске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Смоленске девочка сломала руку в детсаду, упав с горки. Видео © Telegram / SHOT

"Председатель СК России поручил руководителю СУ по Смоленской области Анатолию Уханову доложить о ходе доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По какой статье УК РФ проводится проверка, не уточняется.

Ранее Лайф писал, что в Смоленске четырёхлетняя девочка сломала руку, упав с горки в детском саду "Гнёздышко". Ребёнку сделали сложную операцию и вставили две спицы. Мать дошкольницы рассказала, что дочка уже больше месяца ходит в гипсе, потому что кости плохо срастаются.

Ребёнку дверью оторвало часть пальца в детском саду в Приамурье

Ребёнку дверью оторвало часть пальца в детском саду в Приамурье

Наталья Исакова
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  • Александр Бастрыкин
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  • Смоленская область

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