Бастрыкин после публикации Лайфа заинтересовался инцидентом с переломом руки смоленской дошкольницы
Бастрыкин поручил доложить об инциденте с переломом руки девочки в Смоленске
Упавшая с горки девочка больше месяца ходит в гипсе. Фото © Telegram / SHOT
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Анатолию Уханову доложить о ходе проверки происшествия, в результате которого четырёхлетняя девочка сломала руку в одном из детских садов в Смоленске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В Смоленске девочка сломала руку в детсаду, упав с горки. Видео © Telegram / SHOT
"Председатель СК России поручил руководителю СУ по Смоленской области Анатолию Уханову доложить о ходе доследственной проверки", — говорится в сообщении.
По какой статье УК РФ проводится проверка, не уточняется.
Ранее Лайф писал, что в Смоленске четырёхлетняя девочка сломала руку, упав с горки в детском саду "Гнёздышко". Ребёнку сделали сложную операцию и вставили две спицы. Мать дошкольницы рассказала, что дочка уже больше месяца ходит в гипсе, потому что кости плохо срастаются.