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11 октября, 17:54

Россия может отменить визы с пятью странами в 2024 году

Вахруков: Россия может отменить турвизы с Оманом и ещё 4 странами в 2024 году

<p>Саудовская Аравия. Эр-Рияд. Обложка © Shutterstock</p>

Саудовская Аравия. Эр-Рияд. Обложка © Shutterstock

Россия работает над отменой туристических виз с Саудовской Аравией, Оманом, Кувейтом, Бахрейном и Малайзией. Как сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, это может произойти в 2024 году.

"Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем", — сказал замглавы Минэка журналистам в кулуарах "FTT-2023: Форум туристических территорий".

Бахрейн и Кувейт могут отменить визы для россиян

Бахрейн и Кувейт могут отменить визы для россиян

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. По словам главы ведомства, это страны, где возможен в том числе прирост туристов класса премиум.

Никита Никонов
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