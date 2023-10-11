Россия может отменить визы с пятью странами в 2024 году

Россия работает над отменой туристических виз с Саудовской Аравией, Оманом, Кувейтом, Бахрейном и Малайзией. Как сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, это может произойти в 2024 году.

"Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем", — сказал замглавы Минэка журналистам в кулуарах "FTT-2023: Форум туристических территорий".