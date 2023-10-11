Россия может отменить визы с пятью странами в 2024 году
Вахруков: Россия может отменить турвизы с Оманом и ещё 4 странами в 2024 году
Саудовская Аравия. Эр-Рияд. Обложка © Shutterstock
Россия работает над отменой туристических виз с Саудовской Аравией, Оманом, Кувейтом, Бахрейном и Малайзией. Как сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, это может произойти в 2024 году.
"Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем", — сказал замглавы Минэка журналистам в кулуарах "FTT-2023: Форум туристических территорий".
Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. По словам главы ведомства, это страны, где возможен в том числе прирост туристов класса премиум.