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11 октября, 18:32

Sony представила уменьшенную PlayStation 5 со съёмным дисководом

Японская компания Sony представила обновлённую PlayStation 5. По сравнению с предыдущими моделями объём устройства уменьшен более чем на 30%, а вес — на 18% или 24% в зависимости от типа девайса — с дисководом или без.

Sony представила уменьшенную PlayStation 5 со съёмным дисководом. Видео © YouTube / PlayStation

Консоль также оснащена SSD-накопителем на 1 терабайт. Изменений в "железе" никаких нет. По словам разработчиков, цены на новую приставку не будут отличаться от цен на актуальные версии PS5. Так, обновлённая модель поступит в продажу в ноябре. Digital Edition-версия будет стоить 450 долларов, а классическая дисковая — 500 долларов. Съёмный дисковод также продаётся отдельно, его цена — 80 долларов.

Ранее Лайф сообщал, что Sony раскрыла цену новой компактной приставки для стриминга PlayStation Portal. Гаджет появится в конце 2023 года и будет иметь восьмидюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080 пикселей и частотой 60 герц.

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Кадр из видео YouTube / PlayStation

Наталья Исакова
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