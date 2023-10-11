Японская компания Sony представила обновлённую PlayStation 5. По сравнению с предыдущими моделями объём устройства уменьшен более чем на 30%, а вес — на 18% или 24% в зависимости от типа девайса — с дисководом или без.

Sony представила уменьшенную PlayStation 5 со съёмным дисководом. Видео © YouTube / PlayStation

Консоль также оснащена SSD-накопителем на 1 терабайт. Изменений в "железе" никаких нет. По словам разработчиков, цены на новую приставку не будут отличаться от цен на актуальные версии PS5. Так, обновлённая модель поступит в продажу в ноябре. Digital Edition-версия будет стоить 450 долларов, а классическая дисковая — 500 долларов. Съёмный дисковод также продаётся отдельно, его цена — 80 долларов.