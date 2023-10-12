Россиян предупредили об опасности "внезапных" денег на карте

Если на банковскую карту приходят деньги от неизвестного человека, то присваивать их нельзя. Как рассказал в беседе с "Прайм" старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников, это может быть уловкой мошенников.

Эксперт сообщил, что в этом случае можно попасть в мошенническую схему и стать её соучастником. Поэтому если вы получили деньги и потом вам перезвонили с просьбой их перевести на некий счёт, то делать этого не стоит. Лучше всего обратиться в банк, написав заявление с просьбой вернуть средства на счёт, с которого они поступили.

Помимо этого, специалист подчеркнул, что не стоит присваивать средства, которые вам перевели незнакомцы. В течение трёх лет тот, кто совершил ошибку, может обратиться в суд с требованием вернуть деньги.

"Очень велика вероятность, что суд встанет на его сторону, особенно если в назначении платежа не было указано, что это оплата за какие-то товары, услуги или работы. Кроме этого, проигравшей стороне придётся компенсировать все судебные издержки", — заключил Гусятников.