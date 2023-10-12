Тёплый компресс и массаж: Россиянам рассказали, как бороться с синдромом сухого глаза

Случаи синдрома сухого глаза за последние 10–15 лет стали встречаться довольно часто: с недугом сталкивается практически каждый второй. Как пишет RuNews, эта тенденция связана с масштабной цифровизацией.

Синдром сухого глаза ощущается как песок в глазах. Также чувствуется сухость, слезотечение и покраснение. Причём всё это может провоцироваться более серьёзными скрытыми патологиями. Причины развития синдрома разные: от нарушения состава слезы до малого объёма выработки.

По данным специалистов, чаще всего синдром провоцируют изменения состава слезы. В группе риска — женщины, которые принимают оральные контрацептивы или беременны. Также этому могут способствовать системные заболевания, длительный приём антигистаминных лекарств, антидепрессантов и диуретиков и дефицит витаминов.

После обследования и постановки диагноза врач назначит лечение, которое можно проводить самостоятельно. Например, класть на веки тёплые компрессы. Также можно ходить на массаж для глаз или проводить его самому, но только после консультации со специалистом.

Чтобы не столкнуться с подобной проблемой, нужно проводить профилактику: ограничить время за компьютером и гаджетами, чаще моргать, скорректировать питание, добавив блюда, богатые жирными кислотами и витамином А. В солнечную погоду следует носить солнцезащитные очки, а в отопительный сезон в квартире рекомендуется пользоваться увлажнителем воздуха. Тем, кто носит контактные линзы, стоит выбрать линзы, имеющие высокий коэффициент влагосодержания и проницаемости кислорода.

Если приходится проводить много времени за компьютером, придётся соблюдать несколько правил. Так, при долгой работе нужно использовать правило двадцати: 20 минут работаем, 20 секунд отдыхаем и смотрим на 20 метров вдаль, при этом часто моргая.