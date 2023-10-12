Дипломат объяснил, почему Abrams теперь вряд ли дойдут до Украины

Запад может сократить предназначавшуюся для Украины помощь из-за палестино-израильского кризиса. Об этом рассказал в интервью газете "Известия" руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По словам дипломата, этот конфликт на Ближнем Востоке может оказать непосредственное влияние на развитие и ход спецоперации, так как внимание западных спонсоров сместилось с Украины на Израиль. Собеседник газеты предположил, что Тель-Авиву, возможно, будет поставляться часть той военной помощи, которая предназначалась Киеву.

"Вряд ли теперь Abrams пойдут на Украину, их могут перебросить в Израиль, ведь они приспособлены больше для пустынной местности, нежели для болот и распутья Украины", — заявил Гаврилов, отметив, что речь может пойти и об истребителях F-16.

Дипломат также объяснил, почему при подобном варианте развития событий ход специальной военной операции может резко измениться в нашу пользу. По его словам, причина в том, что Россия обеспечивает себя сама, а Украина не сможет просуществовать долго без помощи и поддержки.