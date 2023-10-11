Украине предрекли крайне плачевный финал без помощи Запада
Эксперт Клинцевич предрёк Киеву плачевный итог в случае отказа Запада от помощи
Запад продолжает накачивать Киев оружием и деньгами, но долго это продолжаться не может, особенно на фоне вспыхнувшего на Ближнем Востоке конфликта. Об этом заявил лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Как только поток средств прекратится, а такие тенденции уже есть, всё это закончится крайне плачевно и плохо для украинцев", — отметил он в беседе с "Царьградом".
Как отметил Клинцевич, сама по себе Украина с военной точки зрения ничего не представляет без помощи Запада. Полковник в отставке убеждён, что простые украинцы попросту не понимают, что их используют в политической игре.
Ранее сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский сильно боится потерять военную поддержку Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке. По словам экс-разведчика, все уже забыли об Украине, так как всё внимание сейчас сфокусировано на противостоянии Израиля и Палестины.
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