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Регион
Опубликовано 12 октября 2023, 04:31
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Киев предупредили о старте второй воздушной кампании ВС РФ

Полковник Райснер предупредил Киев о старте второй воздушной кампании ВС РФ

Российские войска начали в зоне проведения специальной военной операции вторую стратегическую воздушную кампанию. Такое мнение в интервью телеканалу N-TV высказал австрийский полковник Маркус Райснер.

По его словам, признаком того, что Вооружённые силы России уже начали проводить вторую воздушную кампанию, является значительное увеличение беспилотных летательных аппаратов типа "Герань" — чуть более 500 единиц. Такого количества не наблюдалось в предыдущие месяцы, считает генерал.

Также военный отметил, что российские войска начали чаще наносить удары по объектам ВСУ крылатыми ракетами. Он считает, что это говорит о наступлении "особенно суровой зимы".

"Тем более что российским войскам в прошлом неоднократно удавалось выводить из строя украинскую ПВО, они делают это и сейчас. <…> На мой взгляд, все признаки указывают на то, что надвигается буря", — заключил Райснер.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия вновь собирается предпринять попытку перейти в наступление, о чём говорит сосредоточение войск на ряде направлений. По его мнению, ВСУ хотят перейти к активным действиям в октябре до наступления холодов.

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t.me / Минобороны России

Алексей Соловьёв
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