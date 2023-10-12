Российские войска начали в зоне проведения специальной военной операции вторую стратегическую воздушную кампанию. Такое мнение в интервью телеканалу N-TV высказал австрийский полковник Маркус Райснер.

По его словам, признаком того, что Вооружённые силы России уже начали проводить вторую воздушную кампанию, является значительное увеличение беспилотных летательных аппаратов типа "Герань" — чуть более 500 единиц. Такого количества не наблюдалось в предыдущие месяцы, считает генерал.

Также военный отметил, что российские войска начали чаще наносить удары по объектам ВСУ крылатыми ракетами. Он считает, что это говорит о наступлении "особенно суровой зимы".

"Тем более что российским войскам в прошлом неоднократно удавалось выводить из строя украинскую ПВО, они делают это и сейчас. <…> На мой взгляд, все признаки указывают на то, что надвигается буря", — заключил Райснер.