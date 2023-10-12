Киев предупредили о старте второй воздушной кампании ВС РФ
Полковник Райснер предупредил Киев о старте второй воздушной кампании ВС РФ
Российские войска начали в зоне проведения специальной военной операции вторую стратегическую воздушную кампанию. Такое мнение в интервью телеканалу N-TV высказал австрийский полковник Маркус Райснер.
По его словам, признаком того, что Вооружённые силы России уже начали проводить вторую воздушную кампанию, является значительное увеличение беспилотных летательных аппаратов типа "Герань" — чуть более 500 единиц. Такого количества не наблюдалось в предыдущие месяцы, считает генерал.
Также военный отметил, что российские войска начали чаще наносить удары по объектам ВСУ крылатыми ракетами. Он считает, что это говорит о наступлении "особенно суровой зимы".
"Тем более что российским войскам в прошлом неоднократно удавалось выводить из строя украинскую ПВО, они делают это и сейчас. <…> На мой взгляд, все признаки указывают на то, что надвигается буря", — заключил Райснер.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия вновь собирается предпринять попытку перейти в наступление, о чём говорит сосредоточение войск на ряде направлений. По его мнению, ВСУ хотят перейти к активным действиям в октябре до наступления холодов.
t.me / Минобороны России