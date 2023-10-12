Кандидат в депутаты Сейма Польши от правой коалиции "Конфедерация" Анна Брылка в ходе предвыборных дебатов на Polsat заявила о том, что Варшава выставит Киеву счёт и поставит ряд условий за оказанную ему помощь.

Политический деятель заявила, что, для того чтобы Польшу начали уважать, польским властям необходимо выставить счёт за помощь. По её словам, "Конфедерация" оценила помощь киевскому режиму в сто миллиардов злотых (более двух триллионов рублей) и выставила ему счёт.

Также Брылка считает, что коалиция правых сил поставит Киеву чёткие и жёсткие условия. В их числе — доступ Польши к процессу восстановления Украины после завершения конфликта и прекращение "украинизации" двусторонней торговли. Политик объяснила, что нельзя допускать, чтобы помощь украинцам ставила под удар польскую продовольственную безопасность.

Недавно глава коалиции правых сил "Конфедерация" в Сейме Кшиштоф Босак заявил, что выставил Киеву счёт за всю помощь, что ему оказала Варшава. Политик показал видео, на котором он стоит рядом с украинским посольством в польской столице и держит чек на сумму в 101 миллиард злотых.