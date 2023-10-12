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12 октября, 04:51

В Калужской области неизвестные совершили диверсию на железной дороге

SHOT: Неизвестные подожгли железнодорожное оборудование в Калужской области

В Калужской области неизвестные подожгли железнодорожное оборудование. Как передаёт телеграм-канал SHOT, задержано движение нескольких поездов.

По данным канала, злоумышленники около трёх часов ночи взломали релейный и аккумуляторный шкафы возле станции Фаянсовая. Первый ящик облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли, а второй вскрыли и оставили на месте преступления нетронутым. В результате задержалось несколько поездов.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают нарушителей закона. Стоит отметить, что в действиях злоумышленников усматриваются признаки диверсии, наказание за которую предусматривает до 20 лет колонии.

В Брянской области неизвестный попытался устроить диверсию на железной дороге

В Брянской области неизвестный попытался устроить диверсию на железной дороге

Ранее Лайф писал, что два железнодорожных состава были задержаны из-за диверсии в Краснодарском крае. 24 сентября в седьмом часу утра неизвестный подобрался к станции Крымская в Крымском районе и поджёг три шкафа — два релейных и один батарейный.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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