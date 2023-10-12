В Калужской области неизвестные совершили диверсию на железной дороге
SHOT: Неизвестные подожгли железнодорожное оборудование в Калужской области
В Калужской области неизвестные подожгли железнодорожное оборудование. Как передаёт телеграм-канал SHOT, задержано движение нескольких поездов.
По данным канала, злоумышленники около трёх часов ночи взломали релейный и аккумуляторный шкафы возле станции Фаянсовая. Первый ящик облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли, а второй вскрыли и оставили на месте преступления нетронутым. В результате задержалось несколько поездов.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают нарушителей закона. Стоит отметить, что в действиях злоумышленников усматриваются признаки диверсии, наказание за которую предусматривает до 20 лет колонии.
Ранее Лайф писал, что два железнодорожных состава были задержаны из-за диверсии в Краснодарском крае. 24 сентября в седьмом часу утра неизвестный подобрался к станции Крымская в Крымском районе и поджёг три шкафа — два релейных и один батарейный.
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