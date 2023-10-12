Регион

Уведомления отключены

12 октября, 06:18

Полномочного министра Посольства Эквадора нашли мёртвым в Москве

<p>Полномочный министр Посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас. Фото © <a href="https://libfl.ru/ru/news/23-09-2021-tri-koncepciya-maiya-otkrytie-vystavki-chernovik" target="_blank" rel="noopener noreferrer">libfl.ru / Василий Парин</a></p>

Полномочный министр Посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас. Фото © libfl.ru / Василий Парин

Тело полномочного министра Посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиоса Порраса нашли в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 53-летний дипломат не выходил на связь с 10 октября, из-за чего его коллеги начали переживать. Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства гибели Порраса.

Бывшего клавишника "Руки вверх" нашли мёртвым в Москве, но родные уверены, что это убийство

Бывшего клавишника "Руки вверх" нашли мёртвым в Москве, но родные уверены, что это убийство

А ранее в Москве был обнаружен мёртвым 84-летний Ван Дань Джи — сын китайского революционера Ван Мина. Тело пожилого мужчины нашли в его квартире на Фрунзенской набережной. Предварительной причиной смерти стала продолжительная болезнь, следов насилия не обнаружено.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Эквадор
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров