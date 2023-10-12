Полномочного министра Посольства Эквадора нашли мёртвым в Москве
Полномочный министр Посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас. Фото © libfl.ru / Василий Парин
Тело полномочного министра Посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиоса Порраса нашли в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 53-летний дипломат не выходил на связь с 10 октября, из-за чего его коллеги начали переживать. Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства гибели Порраса.
А ранее в Москве был обнаружен мёртвым 84-летний Ван Дань Джи — сын китайского революционера Ван Мина. Тело пожилого мужчины нашли в его квартире на Фрунзенской набережной. Предварительной причиной смерти стала продолжительная болезнь, следов насилия не обнаружено.