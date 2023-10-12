Полномочного министра Посольства Эквадора нашли мёртвым в Москве

Тело полномочного министра Посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиоса Порраса нашли в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 53-летний дипломат не выходил на связь с 10 октября, из-за чего его коллеги начали переживать. Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства гибели Порраса.