Стали известны профессии, которыми больше всего недовольны россияне

В России больше всех довольны своей профессией архитекторы и программисты, а вот экономисты и переводчики хотели бы поменять сферу деятельности. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос Superjob.

Первыми в рейтинге самых преданных своему делу специалистов стали архитекторы. 80% из них заверили, что довольны работой и ни за что не хотят от неё отказываться. На второй строчке — программисты (79%). А завершают тройку лидеров психологи, среди них 75% опрошенных снова выбрали бы свою профессию, если бы была такая возможность.

Далее идут системные администраторы (69%), врачи (68%), парикмахеры и маркетологи (по 67%), дизайнеры (65%), автомеханики (61%), юристы (60%). Также не хотят менять деятельность сметчики и спортивные тренеры. А вот последними в списке оказались переводчики (43%), экологи (40%) и экономисты (38%), они чаще других готовы переквалифицироваться.