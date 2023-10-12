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12 октября, 07:55

Охотятся во дворах: Власти Москвы объяснили, откуда на улицах взялись ласки

ДПиООС: На улицах Москвы появились ласки, они охотятся, готовясь к зиме

Ласки, замеченные москвичами во дворах, — обычные животные для столицы, которые на данный момент охотятся в преддверии зимы. Об этом рассказал начальник отдела по сохранению биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров.

"Ласки живут в Москве, поэтому нет ничего удивительного, что горожане могут заметить их в городе. Возможно, их стало чуть больше, поэтому их и замечают чаще. К тому же сейчас они активно готовятся к зиме и любят охотиться во дворах",сказал он в беседе с РИА "Новости".

Он напомнил, что, несмотря на миловидность, животное является диким и за ним лучше наблюдать со стороны и избегать прямого контакта.

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А минувшим летом жителей столичного региона заинтересовали другие обитатели природы — пауки-осы. Несмотря на свой грозный внешний вид, они не представляют серьёзной опасности и максимум чего стоит ждать от укуса членистоногого — боль и припухлость.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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