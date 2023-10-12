Охотятся во дворах: Власти Москвы объяснили, откуда на улицах взялись ласки

Ласки, замеченные москвичами во дворах, — обычные животные для столицы, которые на данный момент охотятся в преддверии зимы. Об этом рассказал начальник отдела по сохранению биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров.

"Ласки живут в Москве, поэтому нет ничего удивительного, что горожане могут заметить их в городе. Возможно, их стало чуть больше, поэтому их и замечают чаще. К тому же сейчас они активно готовятся к зиме и любят охотиться во дворах", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Он напомнил, что, несмотря на миловидность, животное является диким и за ним лучше наблюдать со стороны и избегать прямого контакта.