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Опубликовано 12 октября 2023, 08:02
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Боррель этой фразой описал ситуацию на Украине и раскритиковал Китай

Боррель: ЕС не удовлетворён нейтральной позицией Китая в конфликте РФ и Украины

Европейский союз не удовлетворён нейтральностью Китая относительно вооружённого конфликта на Украине, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Дипломат сравнил позицию Пекина с "наблюдением за охотой лисы в курятнике".

"Быть нейтральным в таком случае — всё равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий", сказал Боррель в интервью South China Morning Post.

Дипломат счёл, что Пекин может сделать больше в вопросе урегулирования.

В ЕС признали, что не смогут Украине заменить США
В ЕС признали, что не смогут Украине заменить США

Ранее Жозеп Боррель заявил, что дальнейшая финансовая помощь Украине со стороны США находится под вопросом. Он предупредил о неспособности Европы компенсировать её в краткие сроки.

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ТАСС / EPA / OLEG PETRASYUK

Матвей Константинов
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