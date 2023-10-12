Боррель этой фразой описал ситуацию на Украине и раскритиковал Китай
Боррель: ЕС не удовлетворён нейтральной позицией Китая в конфликте РФ и Украины
Европейский союз не удовлетворён нейтральностью Китая относительно вооружённого конфликта на Украине, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Дипломат сравнил позицию Пекина с "наблюдением за охотой лисы в курятнике".
"Быть нейтральным в таком случае — всё равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий", — сказал Боррель в интервью South China Morning Post.
Дипломат счёл, что Пекин может сделать больше в вопросе урегулирования.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что дальнейшая финансовая помощь Украине со стороны США находится под вопросом. Он предупредил о неспособности Европы компенсировать её в краткие сроки.
ТАСС / EPA / OLEG PETRASYUK