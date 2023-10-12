Европейский союз не удовлетворён нейтральностью Китая относительно вооружённого конфликта на Украине, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Дипломат сравнил позицию Пекина с "наблюдением за охотой лисы в курятнике".

"Быть нейтральным в таком случае — всё равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий", — сказал Боррель в интервью South China Morning Post.

Дипломат счёл, что Пекин может сделать больше в вопросе урегулирования.