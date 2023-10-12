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12 октября, 08:15

На Украине назрел молочный кризис

"Страна": На Украине возник дефицит молока из-за сокращения поголовья коров

Украина столкнулась с дефицитом молока из-за массового забоя коров, заявил "Стране" руководитель местной агрофирмы "Колос" Леонид Центило.

"На Украине назревает настоящий молочный кризис. Молоко уже в дефиците, а цены на него пошли вверх", сказал он.

По словам Центило, статистика "вырезания" коров по-настоящему страшна: под нож ушла почти треть поголовья. Он отметил, что ещё недавно пейзажи Западной Украины дополняли стада, а сегодня пастбища пустые. Та же картина, признался аграрий, наблюдается в большинстве регионов страны. Убивают поголовье частные дворы и мелкие фермеры.

Центило пояснил, что тенденция связана с неуверенностью в завтрашнем дне и желанием граждан таким образом получить "хоть какие-то деньги". Более того, немало коров забивается из-за того, что за ними попросту некому ухаживать — их хозяева уезжают на заработки в Европу.

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А недавно на Украине забили тревогу из-за надвигающегося коммунального коллапса. Гражданам посоветовали запастись на зиму тёплой одеждой и готовиться к худшему.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Eric Lalmand

Матвей Константинов
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