На Украине назрел молочный кризис

Украина столкнулась с дефицитом молока из-за массового забоя коров, заявил "Стране" руководитель местной агрофирмы "Колос" Леонид Центило.

"На Украине назревает настоящий молочный кризис. Молоко уже в дефиците, а цены на него пошли вверх", — сказал он.

По словам Центило, статистика "вырезания" коров по-настоящему страшна: под нож ушла почти треть поголовья. Он отметил, что ещё недавно пейзажи Западной Украины дополняли стада, а сегодня пастбища пустые. Та же картина, признался аграрий, наблюдается в большинстве регионов страны. Убивают поголовье частные дворы и мелкие фермеры.

Центило пояснил, что тенденция связана с неуверенностью в завтрашнем дне и желанием граждан таким образом получить "хоть какие-то деньги". Более того, немало коров забивается из-за того, что за ними попросту некому ухаживать — их хозяева уезжают на заработки в Европу.