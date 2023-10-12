МИД: Россия продолжит активную работу в СПЧ ООН как наблюдатель
Россия как государство-наблюдатель будет и дальше активно работать в Совете ООН по правам человека, осуществляя конструктивное межгосударственное сотрудничество в правозащитной сфере. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
Там напомнили, что в ходе пленарного заседания 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись выборы в СПЧ ООН на период 2024–2026 гг., по итогам которых Россия в свою поддержку набрала лишь 83 голоса. В министерстве подчеркнули, что на ситуации сказалась развязанная Западом "нечистоплотная антироссийская кампания", когда члены ООН оказывали беспрецедентное давление, в том числе экономический и политический шантаж, для предотвращения возвращения России в состав СПЧ, велась пропаганда среди делегаций и впервые была использована трибуна Совета Безопасности ООН для агитации против нашей страны.
"Россия в качестве государства-наблюдателя продолжит свою активную работу в Совете, направленную на налаживание конструктивного межгосударственного сотрудничества в правозащитной сфере, а также укрепление международного режима соблюдения прав человека на основе принципов неизбирательности, объективности, равноправия и в целях искоренения практики двойных стандартов", — говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте.
Напомним, в состав СПЧ Россию избрали в 2020 году. В апреле 2021-го Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство нашей страны из-за специальной военной операции. На днях прошло голосование для избрания РФ в Совет по правам человека Организации Объединённых Наций, по итогам которого Москва набрала 83 голоса. Для вступления же необходимо 97. Вместе с тем в состав СПЧ вошли Албания и Болгария, Бразилия, Франция, Нидерланды и прочие государства.
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