МИД: Россия продолжит активную работу в СПЧ ООН как наблюдатель

Россия как государство-наблюдатель будет и дальше активно работать в Совете ООН по правам человека, осуществляя конструктивное межгосударственное сотрудничество в правозащитной сфере. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Там напомнили, что в ходе пленарного заседания 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись выборы в СПЧ ООН на период 2024–2026 гг., по итогам которых Россия в свою поддержку набрала лишь 83 голоса. В министерстве подчеркнули, что на ситуации сказалась развязанная Западом "нечистоплотная антироссийская кампания", когда члены ООН оказывали беспрецедентное давление, в том числе экономический и политический шантаж, для предотвращения возвращения России в состав СПЧ, велась пропаганда среди делегаций и впервые была использована трибуна Совета Безопасности ООН для агитации против нашей страны.

"Россия в качестве государства-наблюдателя продолжит свою активную работу в Совете, направленную на налаживание конструктивного межгосударственного сотрудничества в правозащитной сфере, а также укрепление международного режима соблюдения прав человека на основе принципов неизбирательности, объективности, равноправия и в целях искоренения практики двойных стандартов", — говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте.