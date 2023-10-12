Россияне назвали Хабенского и Пересильд актёрами года

Топовыми актёрами страны в этом году оказались Константин Хабенский и Юлия Пересильд. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Константин Хабенский, Сергей Безруков и Владимир Машков второй год подряд входят в тройку лучших актёров года по версии россиян (12%, 11% и 11%, соответственно, от числа давших содержательный ответ)", — говорится в тексте.

А актрисой года зрители назвали Юлию Пересильд, которая набрала 11% голосов. При этом её не было даже в пятёрке лучших в прежнем рейтинге. Как говорится в опросе, чаще всего за Хабенского голосовали женщины (15%), тогда как только 7% мужчин посчитали актёра достойным первой строчки. А вот молодёжь зачастую отмечала заслуги Александра Петрова (26%) и Павла Прилучного (21%).

Также в список вошли такие артисты, как Сергей Бурунов (6%), Никита Михалков (4%), Евгений Миронов (4%), Данила Козловский (3%), Дмитрий Певцов (3%), Фёдор Бондарчук (3%). А в рейтинге актрис отметились Светлана Ходченкова (5%), Екатерина Гусева (4%), Елизавета Боярская (4%), Мария Куликова (3%) и другие.

Самыми запоминающимися кинолентами зрители назвали "Чебурашку" (11%) и "Вызов" (9%). А вот определиться с лучшим отечественным сериалом россиянам оказалось тяжело, здесь ответы разошлись. И всё же в лидерах — "След" (3%), "Пёс" (2%), "Первый отдел" (2%), "Доктор Краснов" (2%), "Папины дочки. Новые" (2%).