54-летняя Дженнифер Энистон поразила фанатов пикантной обнажёнкой в новом сезоне "Утреннего шоу"
Дженнифер Энистон снялась обнажённой в новом сезоне сериала "Утреннее шоу"
Дженнифер Энистон снялась полностью обнажённой в новом сезоне сериала "Утреннее шоу". Как пишет Daily Mail, речь идёт о любовной сцене с Джоном Хэммом, сыгравшим Пола Маркса.
Кадр из сериала "Утреннее шоу". Фото © X / annaisabellag
В свои 54 года звезда "Друзей" по-прежнему лишает поклонников дара речи. В откровенных сценах она была полностью обнажена и, подчёркивается, "выглядела так же потрясающе, как и в своей первой откровенной сцене в фильме "Развод по-американски" в 2006 году".
К слову, именно "Утреннее шоу" сделало Энистон одной из самых успешных голливудских звёзд, снимающихся в сериалах. Так, в 2019 году во время съёмок первого сезона она получала по миллиону долларов за каждую серию. А свою потрясающую форму, признаётся актриса, ей удаётся держать благодаря регулярным занятиям спортом, правильному питанию, здоровому сну и потреблению большого количества воды.
"В дополнение ко всему этому я стараюсь быть действительно внимательной к тому, что я впускаю в своё личное пространство. Наш мир действительно переживает некоторые испытания, и я знаю, что всем нам не всё равно, но иногда я думаю, что нам необходимо отключить шум", — признавалась актриса в интервью CR Fashion Book.
Лайф писал, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек взяли ипотеку на 30 лет ради роскошного особняка в Беверли-Хиллз. За 61 миллион долларов, из которых 20 миллионов из банка, они получили 12 спален, тренажёрный зал, винный погреб, сауну и бассейн.
Getty Images / Michael Buckner / Variety