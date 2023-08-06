"Меня тошнит": Дженнифер Энистон оправдалась после обвинений в антисемитизме из-за лайка

Голливудская актриса Дженнифер Энистон заявила, что не поддерживает антисемитизм в ответ на критику из-за того, что она поставила лайк на пост коллеги Джейми Фокса об Иисусе Христе. Сообщение она опубликовала в Instagram*.

"Меня от этого просто тошнит. Я не ставила лайк этому посту ни специально, ни случайно. И что ещё более важно, я хочу прояснить для своих друзей и всех, кого задело появление этого сообщения в их ленте, — я не поддерживаю антисемитизм ни в какой форме", — сказала актриса.

Энистон пришлось ответить на критику после того, как в Сети стали распространяться скриншоты с её реакцией на пост Фокса. Тот опубликовал противоречивое высказывание, которые многие восприняли как разжигание ненависти к еврейскому народу.

Как пишет портал Page Six, пользователи стали призывать Фокса и Энистон оставить в покое евреев. Кто-то даже заявил, что звезда сериала "Друзья" неоднократно уже поддерживала антисемитизм. А ведь прославилась Энистон, играя в ситкоме как раз еврейку Рейчел Грин.

Ранее Twitter восстановил аккаунт Канье Уэста после обещания, что он больше не будет использовать аккаунт для распространения антисемитских и других оскорбительных высказываний. Доступа к странице у рэпера не было с конца 2022 года, когда он в интервью американскому конспирологу Алексу Джонсу открыто признался в симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Как отметил глава соцсети Илон Маск, артист нарушил правило против побуждения к насилию. Позднее Уэст и вовсе призвал евреев простить Гитлера. По его словам, этот народ "испортил репутацию" фюрера.