Маск восстановил страницу Уэста в Twitter спустя восемь месяцев после блокировки

Указывается, что это решение было принято после того, как рэпер заверил Twitter, что больше не будет использовать аккаунт для распространения антисемитских и других оскорбительных высказываний. Однако просто так прощать нарушение правил соцсети Уэсту не стали и ограничили работу его страницы. Так, теперь рэпер не может монетизировать аккаунт, а рядом с его постами реклама появляться не будет.