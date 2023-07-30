Маск восстановил страницу Уэста в Twitter спустя восемь месяцев после блокировки
Twitter восстановил аккаунт Канье Уэста после обещания, что оскорблений не будет
Обложка © ТАСС / AP / Ashley Landis
Руководство социальной сети Twitter решило восстановить аккаунт американского рэпера Канье Уэста спустя восемь месяцев после блокировки. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
"X, социальная сеть, ранее известная как Twitter, восстановила в субботу аккаунт Канье Уэста спустя около восьми месяцев после приостановки его действия из-за нарушения правил компании", — говорится в публикации.
Указывается, что это решение было принято после того, как рэпер заверил Twitter, что больше не будет использовать аккаунт для распространения антисемитских и других оскорбительных высказываний. Однако просто так прощать нарушение правил соцсети Уэсту не стали и ограничили работу его страницы. Так, теперь рэпер не может монетизировать аккаунт, а рядом с его постами реклама появляться не будет.
Напомним, в конце 2022 года аккаунт Канье Уэста в "Твиттере" заблокировали после антисемитского интервью американскому конспирологу Алексу Джонсу, в котором рэпер открыто признался в симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Как отметил глава соцсети Илон Маск, артист нарушил правило против побуждения к насилию. Позднее Уэст и вовсе призвал евреев простить Гитлера. По его словам, этот народ "испортил репутацию" фюрера.