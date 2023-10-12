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12 октября, 09:46

Сразу пять российских самолётов подали сигналы тревоги

ТАСС: Пять пассажирских авиалайнеров подали сигналы тревоги в полёте над РФ

Сразу пять пассажирских самолётов этим утром подали сигналы тревоги в полёте над территорией России. Об этом в четверг, 12 октября, информирует ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах.

Код ответчика "Общая тревога" выставили рейсы:

  • Череповец – Москва
  • Самара – Санкт-Петербург
  • Петрозаводск – Москва
  • Сабетта – Москва
  • Петрозаводск – Санкт-Петербург.

Ни один из самолётов при этом не изменил курс или высоту полёта, все они штатно направляются в аэропорты назначения. Детали и обстоятельства произошедшего выясняются. Наиболее вероятно, речь идёт о техническом сбое.

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Напомним, что накануне на борту "боинга" авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Каира в Москву, произошёл пожар: у одного из пассажиров после посадки загорелся аккумулятор смартфона. Бортпроводники сразу воспользовались огнетушителем и ликвидировали возгорание.

Обложка ©

ТАСС / Ладислав Карпов

Алексей Берковиц
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