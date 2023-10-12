Сразу пять российских самолётов подали сигналы тревоги
ТАСС: Пять пассажирских авиалайнеров подали сигналы тревоги в полёте над РФ
Сразу пять пассажирских самолётов этим утром подали сигналы тревоги в полёте над территорией России. Об этом в четверг, 12 октября, информирует ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах.
Код ответчика "Общая тревога" выставили рейсы:
- Череповец – Москва
- Самара – Санкт-Петербург
- Петрозаводск – Москва
- Сабетта – Москва
- Петрозаводск – Санкт-Петербург.
Ни один из самолётов при этом не изменил курс или высоту полёта, все они штатно направляются в аэропорты назначения. Детали и обстоятельства произошедшего выясняются. Наиболее вероятно, речь идёт о техническом сбое.
Напомним, что накануне на борту "боинга" авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Каира в Москву, произошёл пожар: у одного из пассажиров после посадки загорелся аккумулятор смартфона. Бортпроводники сразу воспользовались огнетушителем и ликвидировали возгорание.
ТАСС / Ладислав Карпов