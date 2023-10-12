Сразу пять российских самолётов подали сигналы тревоги

Сразу пять пассажирских самолётов этим утром подали сигналы тревоги в полёте над территорией России. Об этом в четверг, 12 октября, информирует ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах.

Код ответчика "Общая тревога" выставили рейсы: Череповец – Москва

Самара – Санкт-Петербург

Петрозаводск – Москва

Сабетта – Москва

Петрозаводск – Санкт-Петербург.

Ни один из самолётов при этом не изменил курс или высоту полёта, все они штатно направляются в аэропорты назначения. Детали и обстоятельства произошедшего выясняются. Наиболее вероятно, речь идёт о техническом сбое.