В США спрогнозировали, за какой срок войска России способны освободить Харьков
Полковник Макгрегор заявил, что ВС РФ могут за несколько дней освободить Харьков
Российские войска способны за несколько дней выдавить ВСУ из Харькова, так как потенциал украинской армии едва держится, и то благодаря поддержке от Запада. Об этом сказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Главный вопрос в том, что собираются делать русские. Если бы они хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней. Тогда они могли бы двинуться прямо на Киев", — отметил он.
По словам Макгрегора, приходится догадываться, почему Российская армия до сих пор не сделала этого, хотя способна на мощный рывок. Экс-советник Пентагона добавил, что ВСУ удерживаются на плаву из-за того, что получают от иностранных партнёров практически всё.
"Мы поставляем ей практически всё. Мы платим их бюрократам, мы платим их военнослужащим", — резюмировал Макгрегор.
Ранее экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Харьков и Одесса вернутся в состав России и американцы ничего не смогут с этим поделать. Он напомнил, что россияне уже освободили часть регионов, которые входили в состав Российской империи при правлении Екатерины II Великой.
ТАСС / Алексей Коновалов