Российские войска способны за несколько дней выдавить ВСУ из Харькова, так как потенциал украинской армии едва держится, и то благодаря поддержке от Запада. Об этом сказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Главный вопрос в том, что собираются делать русские. Если бы они хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней. Тогда они могли бы двинуться прямо на Киев", — отметил он.

По словам Макгрегора, приходится догадываться, почему Российская армия до сих пор не сделала этого, хотя способна на мощный рывок. Экс-советник Пентагона добавил, что ВСУ удерживаются на плаву из-за того, что получают от иностранных партнёров практически всё.

"Мы поставляем ей практически всё. Мы платим их бюрократам, мы платим их военнослужащим", — резюмировал Макгрегор.