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10 октября, 12:50

В Харькове мурал маршалу Жукову спрятали под утеплителем

Мэр Харькова Терехов: Мурал Жукову на стене дома скрыли под утеплителем

<p>Мурал маршалу Жукову на стене дома в Харькове скрыли под утеплителем. Обложка © Telegram / Деколонизация. Украина</p>

Мурал маршалу Жукову на стене дома в Харькове скрыли под утеплителем. Обложка © Telegram / Деколонизация. Украина

На стене жилого дома в Харькове мурал маршалу Георгию Жукову скрыли под утеплителем. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил мэр города Игорь Терехов.

"Мы серьёзно относимся к декоммунизации, нам необходимо идти к декоммунизации шаг за шагом, на это есть запрос общества. Мурал мы закрыли теплоизоляционным материалом", — отметил он.

Терехов добавил, что депутаты почти на всех сессиях обсуждают переименование улиц, названия которых связаны с РФ.

В Харькове закрасили мурал Сергея Есенина, назвав его "российской рожей"

В Харькове закрасили мурал Сергея Есенина, назвав его "российской рожей"

Как сообщал Лайф, в апреле 2022 года в Харькове националисты "Кракена" (подразделения "Азова"*) снесли памятник маршалу Жукову и изрисовали постамент. Бюст полководца зацепили лебёдкой за шею, после чего стащили на землю и увезли на свалку. В мае того же года сообщалось, что РГСУ восстановит снесённый памятник.

* Признана террористической организацией и запрещена в РФ.

Никита Осипов
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