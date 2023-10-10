В Харькове мурал маршалу Жукову спрятали под утеплителем

На стене жилого дома в Харькове мурал маршалу Георгию Жукову скрыли под утеплителем. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил мэр города Игорь Терехов.

"Мы серьёзно относимся к декоммунизации, нам необходимо идти к декоммунизации шаг за шагом, на это есть запрос общества. Мурал мы закрыли теплоизоляционным материалом", — отметил он.

Терехов добавил, что депутаты почти на всех сессиях обсуждают переименование улиц, названия которых связаны с РФ.

Как сообщал Лайф, в апреле 2022 года в Харькове националисты "Кракена" (подразделения "Азова"*) снесли памятник маршалу Жукову и изрисовали постамент. Бюст полководца зацепили лебёдкой за шею, после чего стащили на землю и увезли на свалку. В мае того же года сообщалось, что РГСУ восстановит снесённый памятник.