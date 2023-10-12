В "Уральских авиалиниях" объяснили, что лайнер "нарисовал" Пикачу на карте из-за сбоя

"Уважаемые журналисты, это не заяц, не ушки Пикачу и не грива дикобраза, а глюк Flightradar24. Рейс U6-627 Москва – Калининград выполнялся штатно и приземлился по расписанию", — объяснили в компании.

До этого в Сети начала распространяться информация о том, что лайнер, вылетевший накануне из Москвы, "нарисовал" в небе странный рисунок. В подтверждение приводились данные с авиапортала. В "Уральских авиалиниях" отметили, что если бы самолёт проделал такой маршрут в действительности, то полёт продлился бы на несколько часов дольше, однако рейс прошёл штатно и посадка произведена по расписанию.