В "Уральских авиалиниях" объяснили, что лайнер "нарисовал" Пикачу на карте из-за сбоя
"Уральские авиалинии" объяснили рисунок Пикачу в небе сбоем на Flightradar24
Маршрут самолёта "Уральских авиалиний" Москва – Калининград, напомнивший по форме японского персонажа Пикачу, стал результатом сбоя на сайте Flightradar24. Об этом рассказала пресс-служба перевозчика.
Самолёт "Уральских авиалиний" "нарисовал" Пикачу. Скриншот © Flightradar24
"Уважаемые журналисты, это не заяц, не ушки Пикачу и не грива дикобраза, а глюк Flightradar24. Рейс U6-627 Москва – Калининград выполнялся штатно и приземлился по расписанию", — объяснили в компании.
До этого в Сети начала распространяться информация о том, что лайнер, вылетевший накануне из Москвы, "нарисовал" в небе странный рисунок. В подтверждение приводились данные с авиапортала. В "Уральских авиалиниях" отметили, что если бы самолёт проделал такой маршрут в действительности, то полёт продлился бы на несколько часов дольше, однако рейс прошёл штатно и посадка произведена по расписанию.
Ранее сообщалось, что на борту "боинга" авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Каира в Москву, произошёл небольшой пожар: у одного из пассажиров после посадки загорелся аккумулятор смартфона.
ТАСС / Octagon.Media / Наталья Чернохатова