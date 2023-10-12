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12 октября, 11:16

В "Уральских авиалиниях" объяснили, что лайнер "нарисовал" Пикачу на карте из-за сбоя

"Уральские авиалинии" объяснили рисунок Пикачу в небе сбоем на Flightradar24

Маршрут самолёта "Уральских авиалиний" Москва – Калининград, напомнивший по форме японского персонажа Пикачу, стал результатом сбоя на сайте Flightradar24. Об этом рассказала пресс-служба перевозчика.

Самолёт "Уральских авиалиний" "нарисовал" Пикачу. Скриншот © Flightradar24

Самолёт "Уральских авиалиний" "нарисовал" Пикачу. Скриншот © Flightradar24

"Уважаемые журналисты, это не заяц, не ушки Пикачу и не грива дикобраза, а глюк Flightradar24. Рейс U6-627 Москва – Калининград выполнялся штатно и приземлился по расписанию", — объяснили в компании.

До этого в Сети начала распространяться информация о том, что лайнер, вылетевший накануне из Москвы, "нарисовал" в небе странный рисунок. В подтверждение приводились данные с авиапортала. В "Уральских авиалиниях" отметили, что если бы самолёт проделал такой маршрут в действительности, то полёт продлился бы на несколько часов дольше, однако рейс прошёл штатно и посадка произведена по расписанию.

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Ранее сообщалось, что на борту "боинга" авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Каира в Москву, произошёл небольшой пожар: у одного из пассажиров после посадки загорелся аккумулятор смартфона.

Обложка ©

ТАСС / Octagon.Media / Наталья Чернохатова

Татьяна Миссуми
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