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12 октября, 11:06

Стало известно, что послужило причиной массовых сигналов тревоги от российских самолётов

Авиационные службы: Сбой — причина подачи сигналов тревоги российскими самолётами

Причина массовых сигналов тревоги от российских самолётов — сбой в электронной системе отслеживания. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"В системе отслеживания произошёл сбой, происшествий с самолётами не произошло", рассказал собеседник агентства.

Самолёты, от которых были получены сигналы, штатно сели в аэропортах назначения.

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Ранее Лайф писал, что пять пассажирских авиалайнеров подали сигналы тревоги в полёте над РФ. Ни один из самолётов при этом не изменил курс или высоту полёта.

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ТАСС / Марина Лысцева

Александра Мышляева
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