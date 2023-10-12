Стало известно, что послужило причиной массовых сигналов тревоги от российских самолётов

Причина массовых сигналов тревоги от российских самолётов — сбой в электронной системе отслеживания. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"В системе отслеживания произошёл сбой, происшествий с самолётами не произошло", — рассказал собеседник агентства.

Самолёты, от которых были получены сигналы, штатно сели в аэропортах назначения.