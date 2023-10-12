Стало известно, что послужило причиной массовых сигналов тревоги от российских самолётов
Авиационные службы: Сбой — причина подачи сигналов тревоги российскими самолётами
Причина массовых сигналов тревоги от российских самолётов — сбой в электронной системе отслеживания. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.
"В системе отслеживания произошёл сбой, происшествий с самолётами не произошло", — рассказал собеседник агентства.
Самолёты, от которых были получены сигналы, штатно сели в аэропортах назначения.
Ранее Лайф писал, что пять пассажирских авиалайнеров подали сигналы тревоги в полёте над РФ. Ни один из самолётов при этом не изменил курс или высоту полёта.
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ТАСС / Марина Лысцева