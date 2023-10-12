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12 октября, 11:47

Учёные из США изучили одежду футболистов и нашли способ визуально "похудеть"

PLOS One: Номера на майках игроков в американский футбол влияют на их стройность

<p>Обложка © ТАСС / IMAGO / Eibner-Pressefoto / Florian Wolf</p>

Обложка © ТАСС / IMAGO / Eibner-Pressefoto / Florian Wolf

Игроки американского футбола больше любят майки с номерами от 10 до 19, так как эти цифры позволяют им быть подтянутыми и стройными. Об этом пишет PLOS One, ссылаясь на исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Учёные провели эксперимент, попросив фокус-группу оценить фотографии футболистов. Игроки под номерами от 10 до 19 были названы более стройными, чем их товарищи, игравшие под номерами от 80 до 89, хотя размер одежды у всех был одинаковым.

"В нашей повседневной жизни числа, написанные на предметах, — на пакете сахара в супермаркете или на гирях в спортзале — обычно обозначают величину объектов. Чем выше число, тем больше или массивнее обычно объект", — пояснил профессор психологии и нейробиологии Ладан Шамс.

Поэтому, по его словам, аналогичное восприятие складывается и при взгляде на спортсменов. Учёный рассказал, что подтвердить выводы помог второй эксперимент, где испытуемым предложили несколько фотографий игроков футбола, при этом каждый из них повторялся на разных кадрах, но в майке с другим номером. В итоге участники опроса вновь назвали более худыми тех, кто носил футболки с цифрами до 19.

Эксперты уверены, что наш мозг автоматически соотносит информацию с числами и весом человека. Свои результаты учёные смогли обобщить и сделать такой вывод, что иногда наши суждения вызваны лишь ассоциативным рядом. Поэтому небольшая цифра на одежде — знак окружающим считать вас худым, считают исследователи.

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Татьяна Миссуми
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