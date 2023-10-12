В России презентовали волонтёрский проект "Нас много — мы вместе"

В пресс-центре "Аргументов и фактов" презентовали новый волонтёрский проект "Нас много — мы вместе", подготовленный совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи и народным движением Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ при поддержке Института развития интернета (ИРИ), рассказали в aif.ru.

В рамках проекта собрали 100 трогательных историй, откровенных интервью и вдохновляющих фоторепортажей о работе волонтёров со всех уголков страны.

"Для АиФ темы добровольчества, волонтёрства, как и желание протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается, вплетены красной нитью во все 45 лет истории издательского дома. На страницах газеты, а потом и на ресурсах сайта и соцсетей мы постоянно рассказываем о тех, кто нуждается в помощи, и делимся не менее пронзительными историями о тех, кто эту помощь получил", — рассказал генеральный директор ИД "АиФ" Руслан Новиков.

Новиков также добавил, что проект показывает наличие в нашей стране отзывчивой молодёжи, которая всегда готова прийти на помощь. А участник презентации, глава Росмолодёжи Ксения Разуваева отметила, что команда давно развивает движение добровольцев, и рассказала о результатах работы.

"Это и тонны переданной гуманитарной помощи на фронт и в новые регионы, тысячи желающих поехать помогать восстанавливать инфраструктуру и помогать жителям, более 2,5 миллиона отправленных писем на фронт от участников Движения первых и многое другое", — рассказала она.