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Опубликовано 12 октября 2023, 11:42

ВС России за сутки отразили семь контратак ВСУ на Купянском направлении

За минувшие сутки ВС России отразили семь атак ВСУ в Харьковской области и Луганской Народной Республике на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены семь контратак штурмовых групп 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", — рассказали там.

Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Купянска и Берестового Харьковской области.

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А на Южно-Донецком направлении ВС России уничтожили до 165 украинских военнослужащих. Противник потерял, в частности, американскую самоходную гаубицу М109 Paladin.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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