ВС России за сутки отразили семь контратак ВСУ на Купянском направлении

За минувшие сутки ВС России отразили семь атак ВСУ в Харьковской области и Луганской Народной Республике на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены семь контратак штурмовых групп 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", — рассказали там.

Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Купянска и Берестового Харьковской области.