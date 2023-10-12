Почти 40 дронов и 6 снарядов "Хаймарс": Российские системы ПВО собрали "жирный" урожай
МО РФ: Российские системы ПВО за сутки уничтожили 39 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны перехватили шесть снарядов реактивной системы HIMARS и уничтожили 39 украинских беспилотников за прошедшие сутки. Такие данные озвучила журналистам в четверг, 12 октября, пресс-служба Министерства обороны.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", — проинформировали в ведомстве.
Беспилотники были уничтожены в районе населённых пунктов Спорное и Пески (ДНР), Белогоровка и Нырково (ЛНР), Новофёдоровка, Романовское и Гуляйполе (Запорожская область), а также Николаевка и Новая Каховка (Херсонская область).
Ранее в США спрогнозировали, за какой срок войска России способны освободить Харьков. По мнению американских аналитиков, российские войска способны за несколько дней выдавить ВСУ из Харькова, так как потенциал украинской армии едва держится, и то благодаря поддержке Запада.
ТАСС / Николай Гынгазов