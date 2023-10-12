Почти 40 дронов и 6 снарядов "Хаймарс": Российские системы ПВО собрали "жирный" урожай

Российские средства противовоздушной обороны перехватили шесть снарядов реактивной системы HIMARS и уничтожили 39 украинских беспилотников за прошедшие сутки. Такие данные озвучила журналистам в четверг, 12 октября, пресс-служба Министерства обороны.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", — проинформировали в ведомстве.

Беспилотники были уничтожены в районе населённых пунктов Спорное и Пески (ДНР), Белогоровка и Нырково (ЛНР), Новофёдоровка, Романовское и Гуляйполе (Запорожская область), а также Николаевка и Новая Каховка (Херсонская область).