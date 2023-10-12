Актёр "Обители зла" и "Звёздного пути" Кен Лэлли умер в 52 года

Американский актёр, каскадёр, телеведущий Кеннет Кен Эдвард Лэлли ушёл из жизни в 52 года, причины смерти не называются. Трагическим известием поделилась актриса Эва Ла Даре.

"В это пока ещё трудно поверить. Мы будем скучать по тебе и твоему удивительному таланту. Ушёл слишком рано. Люблю тебя, Кен", — написала она в "Твиттере".

Зрители знают Лэлли по фильмам "Обитель зла", "Звёздный путь: Энтерпрайз", "Мыслить как преступник", "Молодые и дерзкие", "Главный госпиталь". Он также работал актёром дубляжа в видеоиграх Mortal Kombat 9 и Wolfenstein. Лэлли всерьёз увлекался единоборствами и преподавал в Нью-Йоркской киноакадемии.