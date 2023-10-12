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12 октября, 12:38

Актёр "Обители зла" и "Звёздного пути" Кен Лэлли умер в 52 года

<p>Кен Лэлли. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/540336/?utm_referrer=www.google.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Кен Лэлли. Обложка © Kinopoisk.ru

Американский актёр, каскадёр, телеведущий Кеннет Кен Эдвард Лэлли ушёл из жизни в 52 года, причины смерти не называются. Трагическим известием поделилась актриса Эва Ла Даре.

"В это пока ещё трудно поверить. Мы будем скучать по тебе и твоему удивительному таланту. Ушёл слишком рано. Люблю тебя, Кен", написала она в "Твиттере".

Зрители знают Лэлли по фильмам "Обитель зла", "Звёздный путь: Энтерпрайз", "Мыслить как преступник", "Молодые и дерзкие", "Главный госпиталь". Он также работал актёром дубляжа в видеоиграх Mortal Kombat 9 и Wolfenstein. Лэлли всерьёз увлекался единоборствами и преподавал в Нью-Йоркской киноакадемии.

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Ранее сообщалось, что в Коломбо после продолжительной комы умер актёр театра, кино, ТВ, певец, режиссёр, продюсер и телеведущий Джексон Энтони. На больничной койке актёр оказался ещё 2 июля 2022 года после травмы, полученной во время столкновения автомобиля со слоном.

Татьяна Миссуми
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