Актёр "Обители зла" и "Звёздного пути" Кен Лэлли умер в 52 года
Кен Лэлли. Обложка © Kinopoisk.ru
Американский актёр, каскадёр, телеведущий Кеннет Кен Эдвард Лэлли ушёл из жизни в 52 года, причины смерти не называются. Трагическим известием поделилась актриса Эва Ла Даре.
"В это пока ещё трудно поверить. Мы будем скучать по тебе и твоему удивительному таланту. Ушёл слишком рано. Люблю тебя, Кен", — написала она в "Твиттере".
Зрители знают Лэлли по фильмам "Обитель зла", "Звёздный путь: Энтерпрайз", "Мыслить как преступник", "Молодые и дерзкие", "Главный госпиталь". Он также работал актёром дубляжа в видеоиграх Mortal Kombat 9 и Wolfenstein. Лэлли всерьёз увлекался единоборствами и преподавал в Нью-Йоркской киноакадемии.
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Ранее сообщалось, что в Коломбо после продолжительной комы умер актёр театра, кино, ТВ, певец, режиссёр, продюсер и телеведущий Джексон Энтони. На больничной койке актёр оказался ещё 2 июля 2022 года после травмы, полученной во время столкновения автомобиля со слоном.