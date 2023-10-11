"Величайший профессионал": Сергей Жуков на похоронах вспомнил, каким был бывший клавишник "Руки вверх"

Музыкант Сергей Жуков назвал бывшего клавишника "Руки вверх" Владимира Капырина одним из величайших профессионалов своего дела. В беседе с Лайфом певец отметил, что при жизни Владимир многое успел сделать, да и вообще был очень динамичным человеком.

Сергей Жуков и отец Владимира Капырина на похоронах экс-клавишника "Руки вверх". Видео © LIFE

"С ним уходит его музыка, наша музыка <...> У него всё было очень быстро, он очень любил летать, управлял самолётом и очень часто летал в Подмосковье. А мы всегда волновались, когда он летал. Одно дело летать самолётом, другое — управлять им. То есть он, как самолёт, также быстро ушёл", — поделился Жуков воспоминаниями о Капырине.

Отец погибшего музыканта Дмитрий категорически не верит в несчастный случай с сыном и думает, что его убили. В беседе с Лайфом 63-летний мужчина отметил, что в настоящее время готовится итоговое заключение судмедэкспертов. Уголовное дело будет заведено, по его словам, с 90-процентной вероятностью. При этом Владимира Капырина похоронили с полностью забинтованной головой. Как пояснил его отец, следователи закрыли её сразу после того, как прибыли на место гибели сына. Близким не разрешили смотреть на музыканта в рамках следствия.

"Голову сразу накрыли, нам не показывали даже, может, там чего-то нет, я не знаю. Нам сказали, что категорически нельзя смотреть. Я даже не знаю, что находится сейчас у него на лице", — пояснил Дмитрий.

Отметим, что музыканта похоронили на Овчининском кладбище под Покровом.