Главного раввина России Берла Лазара могут выписать уже завтра
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Главного раввина России Берла Лазара, которого ранее госпитализировали с сотрясением мозга, могут выписать уже завтра, сообщил глава пресс-службы раввина Борух Горин "Газете.Ru".
"Он идёт на поправку. Надеемся, что завтра выпишут", — сказал Горин.
По словам врачей, состояние раввина оценивается как стабильное и безопасное.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве был госпитализирован главный раввин России Берл Лазар. Он получил сотрясение мозга, когда упал во время танца с Торой во время празднования Симхат Торы в синагоге в Марьиной Роще.