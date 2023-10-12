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12 октября, 12:31

Главного раввина России Берла Лазара могут выписать уже завтра

<p>Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Главного раввина России Берла Лазара, которого ранее госпитализировали с сотрясением мозга, могут выписать уже завтра, сообщил глава пресс-службы раввина Борух Горин "Газете.Ru".

"Он идёт на поправку. Надеемся, что завтра выпишут", сказал Горин.

По словам врачей, состояние раввина оценивается как стабильное и безопасное.

Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного главного раввина России Берла Лазара

Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного главного раввина России Берла Лазара

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве был госпитализирован главный раввин России Берл Лазар. Он получил сотрясение мозга, когда упал во время танца с Торой во время празднования Симхат Торы в синагоге в Марьиной Роще.

Александра Мышляева
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