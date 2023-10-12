Стало известно о состоянии Дроздова, у которого нашли злокачественную опухоль

Врачи стабилизировали состояние известного телеведущего и зоолога Николая Дроздова. Им удалось нивелировать опасность гипертонической болезни сердца и сосредоточиться на противоопухолевом лечении, сообщает SHOT .

Супруга телеведущего Татьяна Петровна сообщила, что сопровождает Николая Николаевича во время посещений дневного стационара. Специалисты считают, что смогут избавить Дроздова от злокачественного новообразования.

Ранее Лайф писал, что состояние 86-летнего Дроздова стало ухудшаться в начале сентября, он попал в больницу, и врачи обнаружили у него аденокарциному — злокачественную опухоль. Ситуация усугублялась несколькими хроническими заболеваниями, но в целом прогноз был хороший.