Стало известно о состоянии Дроздова, у которого нашли злокачественную опухоль
SHOT: Врачи стабилизировали состояние телеведущего Николая Дроздова
Врачи стабилизировали состояние известного телеведущего и зоолога Николая Дроздова. Им удалось нивелировать опасность гипертонической болезни сердца и сосредоточиться на противоопухолевом лечении, сообщает SHOT.
Супруга телеведущего Татьяна Петровна сообщила, что сопровождает Николая Николаевича во время посещений дневного стационара. Специалисты считают, что смогут избавить Дроздова от злокачественного новообразования.
Ранее Лайф писал, что состояние 86-летнего Дроздова стало ухудшаться в начале сентября, он попал в больницу, и врачи обнаружили у него аденокарциному — злокачественную опухоль. Ситуация усугублялась несколькими хроническими заболеваниями, но в целом прогноз был хороший.
ТАСС / Сергей Карпухин