Под Омском домашняя пиранья откусила мальчику палец, пока его отец играл в телефоне

В посёлке Кормиловка Омской области годовалый ребёнок остался без фаланги пальца после того, как его укусила пиранья, которую семья держала в домашнем аквариуме. О случившемся пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Родители мальчика работают ветеринарами. Они завели хищную рыбу десять лет назад, купив её на рынке в Омске. До настоящего момента пиранья не проявляла агрессии. В день трагедии в комнате с ребёнком был отец, который играл в телефоне. Мальчик смотрел мультфильмы, но в какой-то момент отвлёкся.

"Мальчик встал на игрушечную машинку ногами и опустил правую руку в воду аквариума, в результате чего рыба укусила его за палец правой руки", — уточнил собеседник агентства.

Малыш лишился основной фаланги второго пальца правой кисти. Медики сообщили об укусе в полицию, которая в данный момент проводит работу с родителями пострадавшего.