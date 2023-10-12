Сокращение помощи Киеву со стороны Вашингтона связано с внутренней предвыборной борьбой в самих Соединённых Штатах, но, как бы ни складывалась ситуация, Америка не откажется от поддержки ВСУ. Такой прогноз озвучил первый министр государственной безопасности Донецкой Народной Республики, доктор политических наук и Герой ДНР Андрей Пинчук.

По его словам, объём западных дотаций Украине ощутимо уменьшился, но это лишь сокращает коррупционный манёвр для киевской элиты. Владимир Зеленский, со слов эксперта, не должен "чувствовать себя царём горы". Поэтому помощь продолжится, но воровать станет сложнее.

"Всё, что надо, американцы киевскому режиму дадут. Однако так, чтобы Зеленский себя не чувствовал царём горы в этой истории, чтобы конфликт развивался в строго контролируемом русле и чтобы холоп знал своё место", — заявил собеседник "Царьграда".