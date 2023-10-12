Герой ДНР заявил, что США больше не позволят Зеленскому чувствовать себя царём горы
Эксперт Пинчук: США сократили помощь ВСУ, чтобы холоп Зеленский знал своё место
Сокращение помощи Киеву со стороны Вашингтона связано с внутренней предвыборной борьбой в самих Соединённых Штатах, но, как бы ни складывалась ситуация, Америка не откажется от поддержки ВСУ. Такой прогноз озвучил первый министр государственной безопасности Донецкой Народной Республики, доктор политических наук и Герой ДНР Андрей Пинчук.
По его словам, объём западных дотаций Украине ощутимо уменьшился, но это лишь сокращает коррупционный манёвр для киевской элиты. Владимир Зеленский, со слов эксперта, не должен "чувствовать себя царём горы". Поэтому помощь продолжится, но воровать станет сложнее.
"Всё, что надо, американцы киевскому режиму дадут. Однако так, чтобы Зеленский себя не чувствовал царём горы в этой истории, чтобы конфликт развивался в строго контролируемом русле и чтобы холоп знал своё место", — заявил собеседник "Царьграда".
Ранее Лайф писал, что США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, сообщил министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин. Таким образом, общая военная помощь Киеву со стороны Вашингтона составит почти 44 миллиарда долларов. Однако это в разы меньше, чем до этого обещал Белый дом.