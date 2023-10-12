Раскрыто, насколько должен вдарить "генерал Мороз", чтобы западная техника ВСУ сломалась
Полковник Матвийчук: При -30 градусах западная техника ВСУ начнёт ломаться
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Переданная ВСУ западная техника не приспособлена к крепким морозам, поэтому уже при 30 градусах ниже нуля она начнёт выходить из строя. Об этом рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, зимой в принципе сложнее применять вооружение, однако особенно это актуально именно для образцов из стран Запада.
"Техника Запада не приспособлена к морозам. Если наша может работать до температуры 30–50 градусов ниже нуля — есть и специальные заправки, и горюче-смазочные материалы, то западная техника будет просто выходить из строя", — сказал он в беседе с "Лентой.ру".
По словам офицера, грядущая зима не будет "пассивной": в театре боевых действий ожидается и активная оборона, и атаки, и попытки захватить различные объекты.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин "планирует использовать зиму как оружие против Украины". На это сразу отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметившая, что в альянсе, вероятно, не знают, что наша страна использует весну и осень как оружие против Столтенберга, "применяя тактику сезонных обострений". А вот лето мы оставляем себе.