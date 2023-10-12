Раскрыто, насколько должен вдарить "генерал Мороз", чтобы западная техника ВСУ сломалась

Переданная ВСУ западная техника не приспособлена к крепким морозам, поэтому уже при 30 градусах ниже нуля она начнёт выходить из строя. Об этом рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, зимой в принципе сложнее применять вооружение, однако особенно это актуально именно для образцов из стран Запада.

"Техника Запада не приспособлена к морозам. Если наша может работать до температуры 30–50 градусов ниже нуля — есть и специальные заправки, и горюче-смазочные материалы, то западная техника будет просто выходить из строя", — сказал он в беседе с "Лентой.ру".

По словам офицера, грядущая зима не будет "пассивной": в театре боевых действий ожидается и активная оборона, и атаки, и попытки захватить различные объекты.