13-летняя школьница с ВИЧ умышленно заразила ухажёра, а срок теперь грозит им обоим

13-летнюю ВИЧ-инфицированную школьницу задержали в Троицком административном округе за осознанное заражение ВИЧ 18-летнего знакомого. Второму помимо тяжкого диагноза теперь грозит статья за растление несовершеннолетней, передаёт Mash.

Фигурантка этой истории выпила пива и отправилась в гости к 18-летнему Виктору, где, с его слов, начала к нему приставать. Тот устоять не смог и переспал со школьницей без презерватива. После выпившая парочка вышла подышать свежим воздухом и наткнулась на сотрудников полиции. Молодых людей увезли в отделение, теперь обоим грозит уголовное разбирательство: парню — за секс с несовершеннолетней, а девочке — за заражение ВИЧ-инфекцией.

Болезнь школьнице и её братьям и сёстрам досталась от матери-наркоманки. За детьми присматривает пожилой дедушка, которому не под силу заниматься нравственным воспитанием ватаги внуков. Уже с 11 лет девочка начала вести аморальный образ жизни и, зная о своём заболевании, меняла половых партнёров как перчатки и пренебрегала контрацептивами.