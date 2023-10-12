Спортсменам рассказали, как правильно дышать, чтобы дотянуть до конца тренировки
Терапевт Видяскин: На тренировке вдох нужно делать в момент расслабления мышц
Дыхание — важный аспект, про который нельзя забывать на тренировке. Об этом NEWS.ru рассказал терапевт Игорь Видяскин. Он отметил, что именно дыхание позволяет мышцам правильно работать.
"Во время силовых тренировок важно не забывать, что вдох делается в момент расслабления мышц, а выдох — в момент их напряжения, когда прилагается наибольшее усилие. Например, при поднятии штанги выдох совершается в момент её подъема, а вдох — при её опускании", — добавил Видяскин.
Эксперт порекомендовал делать вдох носом, чтобы не допустить попадания слишком холодного или горячего воздуха в лёгкие и не пересушить дыхательные пути. Также он рассказал, что нельзя задерживать дыхание, чтобы не было недостатка кислорода. Медик дополнил, что важно поддерживать мягкое и плавное дыхание на протяжении всей тренировки.
"Во время кардиотренировок дышите ритмично и синхронно с движениями вашего тела. Например, при беге можно делать один вдох на каждые два-три шага, а выдох на следующие два-три шага. Это поможет вам установить ритм и поддерживать стабильное поступление кислорода", — заключил Видяскин.
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