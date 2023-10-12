Поведение помешавшейся на Рыбаке сталкерши объяснили желанием особых отношений с ним

Назолийливая сталкерша, преследующая певца Александра Рыбака, может хотеть от него личной связи. С таким предположением в беседе с порталом "Страсти" выступила дипломированный психолог и бизнес-тренер Алина Малинина.

Она пояснила, что сам по себе сталкинг психическим заболеванием не является и может лишь сопровождать имеющееся у человека отклонение. В то же время такой назойливый фанат может быть здоров, но с патологическими чертами личности.

"Не все сталкеры имеют диагноз психического заболевания, и не все люди с психическими расстройствами становятся сталкерами", — добавила специалист.

Причём такому преследованию, отметила психолог, могут подвергаться не только звёзды, но и обычные люди. В случае же с Рыбаком, предположила она, главной страстью девушки может быть личная связь с артистом. Тем более, что они уже были знакомы, но Александр не впускал сталкершу в свою жизнь.

Более того, сталкеры способны считать, что имеют особые отношения со знаменитостью или что они должны быть вместе. Это может сопровождаться слежкой и попыткой установить контакт или даже проникновения на личную территорию жертвы. В случае же с обычными людьми, добавила Малинина, мотивацией сталкеров могуть стать обиды, отклонения, зависть, а также желание контролировать или запугать жертву.

Если подобный "персонаж" всё же появился в жизни человека, то ему психолог рекомендует постараться сохранять спокойствие и не позволять страху или тревоге овладеть разумом. Только так можно принимать рациональные и эффективные решения, указала специалист. Далее следует обратиться к друзьям, семье или коллегам, чтобы они знали о ситуации и смогли выразить поддержку. Кроме того, специалист рекомендует быть осторожнее относительно своей личной информации вроде адреса, номеров телефонов, места работы или планов на будущее. А переписку и аудиозвонки со сталкером необходимо сохранять.