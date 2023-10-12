"Сумасшедшая боль": Можно ли застудить почки и придатки, посидев на холодном, — ответ терапевта

Прохладное пространство действительно негативно влияет на работу почек, поскольку орган плохо защищён. Поэтому, если посидеть на холодном, можно даже подхватить пиелонефрит. Также негативно скажется на здоровье одежда не по погоде. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

"Почки располагаются внебрюшинно, за организмом. Они находятся отдельно на уровне поясницы. Их края защищены рёбрами снизу, а остальная часть органа отделяется от внешней среды только массивом мышечной ткани и кожей. Больше ничего там нет", — отметил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

А когда мы садимся на холодное, то кровь остывает и почки перестают работать в нормальном режиме. Терапевт посоветовал принять горячий душ или приложить к пояснице грелку, чтобы согреться и не допустить проблем со здоровьем. Однако показаться врачу тоже стоит, поскольку переохлаждение может спровоцировать воспаление почек — пиелонефрит.

Девочек тоже не без оснований просят не сидеть на холодном: они могут застудить не только почки, но и придаток яичника.

"Этот орган формирует фолликулы и яйцеклетки для оплодотворения. Над яичниками располагается образование, которое называется придатком. Когда девочке говорят, что она застудит придатки, то её предупреждают о воспалении, которое может там возникнуть из-за переохлаждения. В таком случае может возникнуть сумасшедшая боль, которая очень выражена", — сказал Кондрахин.