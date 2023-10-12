МИД Чехии вызвал российского посла

Министерство иностранных дел Чехии вызвало российского посла в Праге Александра Змеевского. Об этом сообщает местное агентство České noviny со ссылкой на МИД.

"Мы можем подтвердить, что министр Липавский через своего заместителя принял решение вызвать российского посла", — говорится в сообщении.

По данным издания, приглашение дипломата связано с обвинениями Киева в том, что Россия якобы нанесла удар по украинскому населённому пункту Гроза, в результате которого погибли более 50 человек. В Посольстве РФ в республике уже отвергли все обвинения в адрес Москвы.