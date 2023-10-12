МИД Чехии вызвал российского посла
МИД Чехии пригласил российского посла из-за якобы ударов РФ по селу Гроза
Министерство иностранных дел Чехии вызвало российского посла в Праге Александра Змеевского. Об этом сообщает местное агентство České noviny со ссылкой на МИД.
"Мы можем подтвердить, что министр Липавский через своего заместителя принял решение вызвать российского посла", — говорится в сообщении.
По данным издания, приглашение дипломата связано с обвинениями Киева в том, что Россия якобы нанесла удар по украинскому населённому пункту Гроза, в результате которого погибли более 50 человек. В Посольстве РФ в республике уже отвергли все обвинения в адрес Москвы.
Кстати, совсем недавно Киев обвинял Москву в причастности к взрыву на рынке в подконтрольной Украине Константиновке в Донецкой Народной Республике, в результате которого 16 мирных жителей погибло и 30 человек было ранено. Однако журналисты The New York Times провели расследование и доказали причастность ВСУ. Эксперты изучили фрагменты ракеты, снимки со спутников и свидетельские показания.
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