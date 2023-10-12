Шеф Пентагона пообещал, что НАТО не вмешается в конфликт на Украине. Но есть нюанс
Остин: НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине, но будет поддерживать её
НАТО не будет принимать участие в конфликте на Украине, однако продолжит её поддержку. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, альянс не будет втянут в бои.
"Позвольте мне ясно сказать: НАТО является оборонительным альянсом... Однако мы будем поддерживать право Украины на самооборону", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав военных ведомств стран – участниц НАТО.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер предрёк быстрое и сокрушительное поражение в случае вооружённого конфликта с Россией. По его словам, ВС РФ попросту заглушат критически важную для армии Штатов связь, оставив противника без атакующего потенциала.
ТАСС / AP / Michael Probst