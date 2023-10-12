Эндокринолог раскрыла, по каким признакам можно распознать дефицит тестостерона

Нарушение сна, слабость в мышцах и отсутствие результата на тренировках может говорить о дефиците тестостерона. Об этом "Газете.ru" рассказала эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия.

"Дефицит тестостерона у мужчин также сопровождается рядом метаболических нарушений и проблемами сердечно-сосудистой системы: увеличивается вес, повышается сахар крови, в пожилом возрасте повышается риск инфаркта миокарда, а также смертность от разных причин", — отметила Катхурия.

По словам медика, у женщин тоже может быть дефицит тестостерона. Он может проявиться общей слабостью и снижением либидо. Однако врач рассказала, что у женщин он наступает после менопаузы, но терапия таких состояний часто назначается off-label (не по инструкции) и нуждается в дальнейших исследованиях.

Катхурия отметила, что если жалобы на половую сферу жизни отсутствуют, то вероятность дефицита тестостерона крайне мала и причины болезни нужно искать в другом месте.