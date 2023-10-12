Чем больше, тем лучше: Врач объяснил, почему высокая температура полезна для больного
Терапевт Авербах: Чем выше температура, тем активнее идёт борьба с инфекцией
Высокий показатель на градуснике говорит об активной работе иммунитета, об этом РИА "ФедералПресс" рассказал терапевт Лев Авербах.
"Высокая температура — это хорошо. Все микробы и вирусы при 38–38,5 °С приостанавливают своё размножение, а при 39 °С — вовсе погибают. Поэтому сбивать высокий показатель — контрпродуктивно", — сказал врач.
Медик отметил, что немногие люди в состоянии переносить высокий градус, однако нужно помнить, что это работа иммунитета. Чем дольше продержится температура, тем быстрее человек выздоровеет, заключил эксперт.
Ранее врач Аксёнова назвала смертельно опасную температуру тела. По словам медика, если отметка градусника превышает 42 ºС, начинаются серьёзные проблемы — разрушаются собственные белки организма. Кроме того, при такой температуре происходит тепловой удар, который ведёт к нарушениям нервной системы и всех органов в целом.
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