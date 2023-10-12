Чем больше, тем лучше: Врач объяснил, почему высокая температура полезна для больного

Высокий показатель на градуснике говорит об активной работе иммунитета, об этом РИА "ФедералПресс" рассказал терапевт Лев Авербах.

"Высокая температура — это хорошо. Все микробы и вирусы при 38–38,5 °С приостанавливают своё размножение, а при 39 °С — вовсе погибают. Поэтому сбивать высокий показатель — контрпродуктивно", — сказал врач.

Медик отметил, что немногие люди в состоянии переносить высокий градус, однако нужно помнить, что это работа иммунитета. Чем дольше продержится температура, тем быстрее человек выздоровеет, заключил эксперт.